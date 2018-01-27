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Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Hırvat stoper Matej Mitrovic’i kiralık olarak göndermek için Club Brugge ekibiyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi

Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP’a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic’in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."

NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş yeni transferlere lisans çıkartmak için yabancı oyunculardan bazılarını elinden çıkarmak zorundaydı. Bu bağlamda listeye ilk olarak kaleci Denys Boyko'yu almıştı. Boyko için Club Brugge ile başlanan görüşmelerden sonuç çıkmamış, Ukraynalı kaleci Belçika ekibinin önerdiği ücreti yeterli bulmadığı için görüşmeler tıkanmıştı. 

Club Brugge bu kez Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Mitrovic'e göz dikti. Transferin kısa sürede tamamlanıp yeni oyuncuların lisanslarının çıkarılması bekleniyor. 
 


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