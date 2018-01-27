Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdi

NELER YAŞANMIŞTI?

Senim Tanay

Beşiktaş'tan KAP’a yapılan açıklama şöyle:Beşiktaş yeni transferlere lisans çıkartmak için yabancı oyunculardan bazılarını elinden çıkarmak zorundaydı. Bu bağlamda listeye ilk olarak kaleci'yu almıştı. Boyko için Club Brugge ile başlanan görüşmelerden sonuç çıkmamış, Ukraynalı kaleci Belçika ekibinin önerdiği ücreti yeterli bulmadığı için görüşmeler tıkanmıştı.Club Brugge bu kez Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Mitrovic'e göz dikti. Transferin kısa sürede tamamlanıp yeni oyuncuların lisanslarının çıkarılması bekleniyor.