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Beşiktaş Münih yolcusu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'le oynayacağı ilk maç için yarın Almanya'ya gidecek

Beşiktaş Münih yolcusu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maç için yarın Münih'e gidecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlılar, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan öğle saatlerinde özel uçakla Münih'e hareket edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Allianz Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlıların maç öncesi son antrenmanı da aynı statta TSİ 21.30'da başlayacak.

Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, 20 Şubat Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak.

AA

 


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