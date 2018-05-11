DORTMUND KOLAYLIK SAĞLAR

HARVARD'A KABUL EDİLDİ

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdürenyönetimi, maliyeti düşük ama takıma şampiyonluk yolunda katkı sağlayabilecek isimlere yöneldi.Lider oyuncu eksikliğinden yakman Siyah-Beyazlılar, rotayı'e çevirdi.'la Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunan ancak sezon sonu takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajerler aracılığıyla Kartal'a önerildi. Transfer Komitesi'nin teklife sıcak baktığı öğrenildi.Kaptan'dan bu sezon beklenen katkıyı alamayanhem tecrübesi hem oyun bilgisi hem de lider özellikleri nedeniyle Nuri Şahin transferiyle yakından ilgileniyor. Alman devinden yılda 2 milyon euronun altında bir gelir elde eden Nuri için iyi bir sözleşme hazırlandığı takdirde, futbolcunun daforması giyebileceği ifade edildi. Tarafların anlaşması durumdanun da bonservis konusunda kolaylık sağlayacağı gelen haberler arasında.Nuri için herhangi bir girişimde bulunmak gibi bir planı olmayan Transfer Komitesi, bir menajerin "İsterseniz, Beşiktaş'a Nuri'yi getirebilirim" şeklindeki teklifi sonrası konuyu masaya yatırdı. Yöneticilerin, "Türkiye'nin en kariyerli 2-3 futbolcusundan biri. Kültürlü, düzgün bir çocuk.'ne kabul edildi,'a mı kabul etmeyeceğiz. Bize güç katar. Kariyerinin en olgun dönemini Beşiktaş formasıyla geçirebilir" görüşünde olduğu belirtildi.