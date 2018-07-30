Beşiktaş, Opsina için Arsenal'le anlaştı
Beşiktaş, Fabri’nin yerine almayı planladığı Ospina için Arsenal'le anlaştı. Siyah beyazlıların, tecrübeli file bekçisini bu hafta içerisinde bitirmesi bekleniyor.
Fabri'nin Fulham'a transferi sonrasında kaleci konusunda girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Arsenal forması giyen Ospina ile her konuda anlaşma sağladı. Kolombiyalı file bekçisi için İngiliz kulübü ile görüşen Beşiktaş Yönetimi Arsenal'e 1 milyon 500 bin Euro teklif ederken olumlu cevap aldı.
HARUN TEKİN YEDEKTE BEKLİYOR
Ospina'da bir olumsuzluk yaşaması durumunda Harun Tekin'i de gündemine alan Beşiktaş Yönetimi Bursaspor'la görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-Beyazlı yönetimin Beşiktaş'tan 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istediği ortaya çıktı.
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