Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)

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Ryan Babel plaketini aldı

Haber Merkezi

GOL! Beşiktaş Quaresma'nın frikik golüyle skoru 4 - 1'e getiriyorKırmızı kart! Osmanlıspor'da Anıl Kara kırmızı kart görüyor.Oğuzhan Özyakup'un pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Orkan Çınar'ın çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.GOL! Osmanlıspor Doukara'yla golü buluyor. 3 - 1. Musa Çağıran, yerden pasını sağ çaprazdan ceza sahası içerisine hareketlenen Serdar Gürler'e veriyor. Serdar Gürler topla buluşur buluşmaz yerden pasını hemen solunda bulunan Souleymane Doukara'ya veriyor, Doukara'nın gelişine yerden çektiği şutta top Beşiktaş ağları ile buluşuyor.Beşiktaş yarı alanının ortalarında sol kanatta Adrien Regattin'e arkadan kayarak sert müdahalede bulunan Cenk Tosun, sarı kart görüyor.GOL! Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle skoru 3-0 yapıyor. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası yayının hemen dışından verdiği ara pas ile altıpasın dışında sol çaprazda buluşan Cenk Tosun'un yerden çektiği şut kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın sağından ağlarla buluşuyor.GOL! Beşiktaş Negredo'nun golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. 2 - 0. Oğuzhan Özyakup'un ara pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Alvaro Negredo'nun sağ ayağı ile yaptığı vuruş kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın sağından ağlarla buluşuyor.Alvaro Negredo'nun pası ile sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, son çizgiye indikten sonra yerden ortasını yapıyor ancak Andreas Maxso tehlikeyi uzaklaştırıyor.GOL! Beşiktaş golü buluyor! 1 - 0. Oğuzhan Özyakup'un ara pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Alvaro Negredo, ortasını arka direkte bulunan Cenk Tosun'a yapmak istiyor, araya girmek isteyen Avdija Vrsajevic, topu kendi ağlarına gönderiyor.Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Adrien Regattin kullanıyor. Regattin'in ortasını Beşiktaş savunması kafayla uzaklaştırıyor.Maç başladı! Her iki takıma da başarılarTolga, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Cenk Tosun, NegredoKarcemarskas, Anıl, Maxsö, Numan, Vrsajevic, Carlos, Hasan, Özer, Regattin, Serdar, Doukara