Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Arsenal’in başarılı file bekçisi David Ospina ile anlaştı. Kolombiyalı kaleci ile prensipte anlaşma sağlayan siyah beyazlı kulüp, oyuncunun kulübü İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile görüşmesini sürdürüyor.

KİRALIK OLARAK RENKLERİNE BAĞLAYACAK

Londra ekibinin Ospina’yı bonservisiyle takımdan göndermek istediği, Beşiktaş’ın ise oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

Kolombiyalı file bekçisi ile el sıkışan siyah beyazlı kulüp, Arsenal’ın ikna edilmesi halinde Ospina’yı İstanbul’a getirecek ve kiralık olarak renklerine bağlayacak.