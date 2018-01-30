Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Erdinç Şahin

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 30.01.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıkladı. Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği liste şöyle:Kulübü futbolcusu'ın 26.01.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 26.01.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 26.01.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 27.01.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesiuyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5, EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5, EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü antrenörü'nın aynı müsabakadaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü görevlisi'ın 27.01.2018 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 27.01.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTINORDU A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK TFF 1. Lig müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanması gereken SİVAS BELEDİYESPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü futbolcusu'nin aynı müsabakadaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan ALTAY-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü antrenörü'ın aynı müsabakadaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,Kulübü masörü'ün aynı müsabakadaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü futbolcusu'un 27.01.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü futbolcusu'nun 28.01.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-KOZAN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca,nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesiuyarınca,nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesiuyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü idarecisi'ın aynı müsabakadaki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü futbolcusu'ın 28.01.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü futbolcusu'nun 28.01.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. ve 6/7. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 27.01.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü futbolcusu'un aynı müsabakadaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü futbolcusu'in 27.01.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-AYDINSPOR 1923 TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-TARSUS İDMANYURDU TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.