Beşiktaş rotasını Jackson Martinez'e çevirdi!

DÜNYA KUPASI MOTİVASYONU

Erdinç Şahin

'ta devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçmeye aday.İngiltere basınında'un 28 Milyon Euro'ya'a transfer olacağı ve milli futbolcunun İngiltere'de sağlık kontrolünden geçtiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.Transferin gerçekleşmesi halinde,forvet bölgesine yapmak istediği hamlelerde ortaya çıkıyor. Başkan'ın, Çin'detakımının formasını giyen'le temasa geçtiği öğrenildi.Sol ayak bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle 2017 yılında resmi maça çıkmayan Kolombiyalı golcüye her ne kadar şüpheyle yaklaşılsa da,'nda forma giymek isteyen 31 yaşındaki futbolcunun,gelerek çıkış yakalamak istediği belirtiliyor.'un transferine göre, Siyah-Beyazlı yönetimkonusundaki girişimlerini hızlandıracak. İlk etapta 6 aylık kiralama formülünün masaya yatırılması muhtemel görünüyor.