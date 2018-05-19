Beşiktaş - Sivasspor maçı canlı anlatım

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Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u Vodafone Park'ta konuk ediyor. Geride kalan 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip, ikincilik şansı için rakibini yenerek Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.





CANLI MAÇ ANLATIMI

Dakika 29: GOL! BEŞİKTAŞ ATTI! Ryan Babel'in sağ kanattan yaptığı ortasına uzak direkte kafayı vuran Anderson Talisca, takımını öne geçiren golü attı.

Dakika 25: SİVASSPOR'DAN BÜYÜK TEHLİKE! Emre Kılınç sol kanattan sıfıra indi, yerden içeri çevirdiği topa Rybalka şutunu vurdu, Fabri ayaklarıyla kornere çeldi.

Dakika 17: Şu ana kadar Beşiktaş'ın %68'lik topa sahip olma oranı bulunuyor.

Dakika 4: Top Sivasspor'a geçtiğinde Beşiktaş ön alanda pres yapıp rahat pas yapmalarına izin vermiyor.

Dakika 1: MAÇ BAŞLADI! HER İKİ TAKIMA DA BAŞARILAR

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Larin

Sivasspor'un ilk 11'i: Ali Şaşal, Auremir, Medjani, Boye, Ziya, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Robinho, Emre, Arouna Kone



