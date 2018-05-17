Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TOLGAY ARSLAN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. Ortada top kapma ve stretching hareketleriyle devam etti. Siyah-beyazlılarda hafif sakatlığı bulunan Tolgay Arslan takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

İHA