Beşiktaş-Skenderbeu maçı özeti

MAÇIN ÖZETİ

ALKIŞLANACAK HAREKET

Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket

Mehmet Nuri Turan

Fabri, Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Mustafa Pektemek ilk 11’i ile mücadele başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Mustafa Pektemek’le öne geçti.Ancak bu sırada Skenderbeu ekibinin oyuncusunun tedavi olması nedeniyle Arnavutluk temsilcisinin futbolcuları hakeme itiraz etti. Teknik Direktör Şenol Güneş’in talimatıyla futbolcular, yapılan santra sonrasında rakibin gol atmasına izin verdi ve Ali Sowe’nin golüyle eşitlik sağlandı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda Mustafa Pektemek ve Negredo’nun golleriyle öne geçerken, Skenderbeu, 89. dakikada penaltıdan Lilaj’la farkı 1’e indirdi ve mücadele bu şekilde sonuçlandı.Bu maçla birlikte Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş, mücadelenin ardından İstanbul’a gitmek üzere havalimanına hareket etti.(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)