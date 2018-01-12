Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Beşiktaş-Skenderbeu maçı özeti

Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarına 3 Ocak’ta Antalya’da başlayan Beşiktaş, kampı tamamladı. Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu ile hazırlık maçında karşılaşan siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2’lik galibiyetle ayrıldı

Beşiktaş-Skenderbeu maçı özeti

MAÇIN ÖZETİ


Fabri, Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Mustafa Pektemek ilk 11’i ile mücadele başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Mustafa Pektemek’le öne geçti.

ALKIŞLANACAK HAREKET


Ancak bu sırada Skenderbeu ekibinin oyuncusunun tedavi olması nedeniyle Arnavutluk temsilcisinin futbolcuları hakeme itiraz etti. Teknik Direktör Şenol Güneş’in talimatıyla futbolcular, yapılan santra sonrasında rakibin gol atmasına izin verdi ve Ali Sowe’nin golüyle eşitlik sağlandı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda Mustafa Pektemek ve Negredo’nun golleriyle öne geçerken, Skenderbeu, 89. dakikada penaltıdan Lilaj’la farkı 1’e indirdi ve mücadele bu şekilde sonuçlandı.

Bu maçla birlikte Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş, mücadelenin ardından İstanbul’a gitmek üzere havalimanına hareket etti.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

Beşiktaş'tan alkışlanacak hareketBeşiktaş'tan alkışlanacak hareket
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı
'Futbolda şike kumpası' davasında tahliye talepleri reddedildi

'Futbolda şike kumpası' davasında tahliye talepleri reddedildi
Başakşehir - Ado Den Haag (Maç özeti)

Başakşehir - Ado Den Haag (Maç özeti)
Feyenoord Van Persie transferini açıkladı (Robin van Persie kimdir?)

Feyenoord Van Persie transferini açıkladı (Robin van Persie kimdir?)
Trabzonspor Stevie Browning ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Stevie Browning ile yollarını ayırdı
Tanju Çolak’tan Samsunspor’a başkanlık açıklaması

Tanju Çolak’tan Samsunspor’a başkanlık açıklaması
Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket

Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket
Göksel Gümüşdağ: Arda Turan için görüşmeler sürüyor

Göksel Gümüşdağ: Arda Turan için görüşmeler sürüyor
Galatasaray'da Murat İlbak istifa etti

Galatasaray'da Murat İlbak istifa etti
Fenerbahçe, Yiğithan Güveli'yi Sparta Rotterdam'a kiraladı

Fenerbahçe, Yiğithan Güveli'yi Sparta Rotterdam'a kiraladı
Oktay Derelioğlu Gaziantepspor ile imzaladı

Oktay Derelioğlu Gaziantepspor ile imzaladı