Beşiktaş Sompo Japan - Aris (Maç özeti)



DJ STRAWBERRY'NİN ÜÇLÜKLERİ ETKİLİ OLDU

Haber Merkezi

Beşiktaş Sompo Japan Takımı FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında Aris ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlılar, grupta 8 galibiyetle zirvede yer alırken Aris ile evinde oynadığı ilk maçtan 83-61 galip ayrılmıştı.Galis Hall'da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş Sompo Japan Adams, Strawberry, Diebler, Clark ve Palacios ile başladı. İlk çeyrekte üstünlüğ sağlayamayan siyah beyazlılar ikinci çeyrekte öne geçmeyi başarsada ilk yarı 1 farkla 29-28 Aris'in üstünlüğü ile tamamlandı.Üçüncü çeyrekte Beşiktaş Sompo Japan rakibiyle arasındaki farkı kapatarark öne geçmeyi başardı. Üçüncü çeyrek siyah beyazlıların 42-46 üstünlüğü ile tamamlandı.Son çeyreğe Weems'in üç sayılık basketiyle başlayan siyah beyazlılar skoru 42-49 yaptı. Weems'in basketi sonrası fark yediye çıktı. Bitime 5 dakika kala Aris tekrar öne geçti. DJ'in üç sayılık isabetiyle skor tekrar Beşiktaş'ın üstünlüğüne döndü 58-59. Maç 59-59 skorla uzatmalara gitti.Maçın uzatmasında DJ'den gelen üç sayılık isabetle, farkı yediye çıktı skor 59-66 oldu. Son priyotta üstünlüğü rakibine kaptırmayan siyah beyazlı ekip deplasmandan 65-72'lik skorla galip ayrıldı.