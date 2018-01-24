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Beşiktaş Sompo Japan - Aris (Maç özeti)

Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Aris ile karşılaştı. Temsilcimiz gruptaki 9. galibiyetini elde etti

Beşiktaş Sompo Japan - Aris (Maç özeti)
Beşiktaş Sompo Japan Takımı FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında Aris ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlılar, grupta 8 galibiyetle zirvede yer alırken Aris ile evinde oynadığı ilk maçtan 83-61 galip ayrılmıştı.

Galis Hall'da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş Sompo Japan Adams, Strawberry, Diebler, Clark ve Palacios ile başladı. İlk çeyrekte üstünlüğ sağlayamayan siyah beyazlılar ikinci çeyrekte öne geçmeyi başarsada ilk yarı 1 farkla 29-28 Aris'in üstünlüğü ile tamamlandı.


DJ STRAWBERRY'NİN ÜÇLÜKLERİ ETKİLİ OLDU


Üçüncü çeyrekte Beşiktaş Sompo Japan rakibiyle arasındaki farkı kapatarark öne geçmeyi başardı. Üçüncü çeyrek siyah beyazlıların 42-46 üstünlüğü ile tamamlandı. 

Son çeyreğe Weems'in üç sayılık basketiyle başlayan siyah beyazlılar skoru 42-49 yaptı. Weems'in basketi sonrası fark yediye çıktı. Bitime 5 dakika kala Aris tekrar öne geçti. DJ'in üç sayılık isabetiyle skor tekrar Beşiktaş'ın üstünlüğüne döndü 58-59. Maç 59-59 skorla uzatmalara gitti.

Maçın uzatmasında DJ'den gelen üç sayılık isabetle, farkı yediye çıktı skor 59-66 oldu. Son priyotta üstünlüğü rakibine kaptırmayan siyah beyazlı ekip deplasmandan 65-72'lik skorla galip ayrıldı.


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