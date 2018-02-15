Beşiktaş Sompo Japan - Banvit (Maç özeti)



TOFAŞ'IN RAKİBİ OLDU

Haber Merkezi

Karşılaşmaya Rautins ve Taylor’un 3 sayılık atışlardan bulduğu sayılarla başlayan Banvit, skoru 6-2 yaptı. Daha sonra DJ Strawberry ve Weems ile sayılar üreten Beşiktaş, 7-0’lık seri yakaladı: 9-6. Karşılıklı sayılarla geçilen bölümde eşitlik bozulmayınca periyot 15-15 sona erdi.İkinci periyota Kenan ve Clark’ın 3 say çizgisi gerisinden bulduğu 3’lüklerle giren Beşiktaş, 21-15 öne geçti. Hücumda DJ Strawberry ve Clark’ın önderliğinde üst üste sayılar bulan siyah-beyazlılar, farkı çift hanelere taşıdı: 29-19. Farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş, devreye 9 sayı farkla 41-32 önde girdi.Üçüncü periyodun başında Lalanne ile pota altından Diebler ile de dış atışlardan sayılar bulan Beşiktaş, skoru 49-35’e getirdi. Daha sonra Adams, Kenan ve Diebler ile üst üste üçlükler bulan siyah-beyazlılar, Strawberry’in de boyalı alandan attığı basketle farkı 20 sayıya çıkardı: 60-40. Son anlarda Kenan ve Erkan ile hücum etkinliğini sürdüren Beşiktaş, periyodu 67-44 üstün tamamladı.Son periyotta Banvit’in farkı kapamasına izin vermeyen Beşiktaş, parkeden 80-63’lük skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skoreri Banvit’ten 16’şar sayı ile oynayan Thomas ile Kulig olurken, siyah-beyazlılarda ise Clark ile Strawberry 14’er sayı ile oynadı. Beşiktaş, bu sonuçla yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu. Maçın yıldızı ödülünü de siyah-beyazlılardan DJ Strawberry aldı.