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Beşiktaş Sompo Japan - Banvit (Maç özeti)

Beşiktaş Sompo Japan, PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Banvit’i 80-63’lük skorla mağlup etti ve yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu.

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit (Maç özeti)
Karşılaşmaya Rautins ve Taylor’un 3 sayılık atışlardan bulduğu sayılarla başlayan Banvit, skoru 6-2 yaptı. Daha sonra DJ Strawberry ve Weems ile sayılar üreten Beşiktaş, 7-0’lık seri yakaladı: 9-6. Karşılıklı sayılarla geçilen bölümde eşitlik bozulmayınca periyot 15-15 sona erdi.

İkinci periyota Kenan ve Clark’ın 3 say çizgisi gerisinden bulduğu 3’lüklerle giren Beşiktaş, 21-15 öne geçti. Hücumda DJ Strawberry ve Clark’ın önderliğinde üst üste sayılar bulan siyah-beyazlılar, farkı çift hanelere taşıdı: 29-19. Farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş, devreye 9 sayı farkla 41-32 önde girdi.


TOFAŞ'IN RAKİBİ OLDU


Üçüncü periyodun başında Lalanne ile pota altından Diebler ile de dış atışlardan sayılar bulan Beşiktaş, skoru 49-35’e getirdi. Daha sonra Adams, Kenan ve Diebler ile üst üste üçlükler bulan siyah-beyazlılar, Strawberry’in de boyalı alandan attığı basketle farkı 20 sayıya çıkardı: 60-40. Son anlarda Kenan ve Erkan ile hücum etkinliğini sürdüren Beşiktaş, periyodu 67-44 üstün tamamladı.

Son periyotta Banvit’in farkı kapamasına izin vermeyen Beşiktaş, parkeden 80-63’lük skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skoreri Banvit’ten 16’şar sayı ile oynayan Thomas ile Kulig olurken, siyah-beyazlılarda ise Clark ile Strawberry 14’er sayı ile oynadı. Beşiktaş, bu sonuçla yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu. Maçın yıldızı ödülünü de siyah-beyazlılardan DJ Strawberry aldı.


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