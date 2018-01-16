Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Beşiktaş Sompo Japan evinde zorlanmadı

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Çekya ekibi CEZ Nymburk’u 91-80 mağlup etti

Beşiktaş Sompo Japan evinde zorlanmadı
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11'inci hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Çekya temsilcisi CEZ Nymburk'u 91-80 mağlup etti.


İLK PERİYOT


Akatlar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye deplasman ekibi iyi başlarken, ilk periyot 29-25'lik CEZ Nymburk üstünlüğü ile tamamlandı.


İKİNCİ PERİYOT


2'nci periyotta rakibine yalnızca 8 sayı fırsatı veren Beşiktaş, rakip potaya 26 sayı gönderdiği çeyreğin ardından devreye 51-37 önde girdi.


ÜÇÜNCÜ PERİYOT


3'üncü periyotta Nymburk ekibi farkı indirse de, son periyotta skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan parkeden 91-80 galip ayrıldı.


DÖRDÜNCÜ PERİYOT


Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Sompo Japan 8'inci galibiyetini alırken, Çekya ekibi Nymburk 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Akatlar

Hakemler: Lorenzo Baldini xx, Martins Kozlovskis xx, Uros Nikolic xx

Beşiktaş Sompo Japan: Clark xxx 15, Adams xxx 15, Sertaç Şanlı xx 10, Strawberry xxx 18, Kenan Sipahi xxx 14, Diebler xx 3, Palacios xx 5, Weems xxx 11

Başantrenör: Ufuk Sarıca

CEZ Nymburk: Ray xxx 13, Benda xx 8, Pumprla xx 5, Lawrence xx 7, Berisha xxx 13, Peterka xxx 11, Bohacik x 2, Davis x, Barac x 4, Kriz xx 7, Vyoral xx 7, Hruban x 3

Başantrenör: Oren Amiel

1. Periyot: 25-29 (CEZ Nymburk lehine)

Devre: 51-37 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 67-60 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Quaresma'dan transfer dedikodularına yanıt

Quaresma'dan transfer dedikodularına yanıt
Arda Turan'ın transferi İspanyol basınında geniş yer buldu

Arda Turan'ın transferi İspanyol basınında geniş yer buldu
İstanbulspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

İstanbulspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)
Yamaç paraşütü sırasında baygınlık geçirdi

Yamaç paraşütü sırasında baygınlık geçirdi
Bursaspor-Gençlerbirliği maçı sonrası ortalık karıştı

Bursaspor-Gençlerbirliği maçı sonrası ortalık karıştı
Gaziantepspor'a Katar desteği

Gaziantepspor'a Katar desteği
Bursaspor'da Moussa Sow ilk maçına çıktı

Bursaspor'da Moussa Sow ilk maçına çıktı
Galatasaraylı futbolcular golf sahasında yürüdü

Galatasaraylı futbolcular golf sahasında yürüdü
Mustafa Denizli'nin yeni takımı Sazi!

Mustafa Denizli'nin yeni takımı Sazi!
Junior Tavares transferiyle Taffarel ilgilenecek

Junior Tavares transferiyle Taffarel ilgilenecek
Everton'dan Cenk Tosun'dan sonra ikinci bomba Theo Walcott!

Everton'dan Cenk Tosun'dan sonra ikinci bomba Theo Walcott!