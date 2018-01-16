Beşiktaş Sompo Japan evinde zorlanmadı



İLK PERİYOT



İKİNCİ PERİYOT



ÜÇÜNCÜ PERİYOT



DÖRDÜNCÜ PERİYOT

Gizem Yetil

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11'inci hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Çekya temsilcisi CEZ Nymburk'u 91-80 mağlup etti.Akatlar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye deplasman ekibi iyi başlarken, ilk periyot 29-25'lik CEZ Nymburk üstünlüğü ile tamamlandı.2'nci periyotta rakibine yalnızca 8 sayı fırsatı veren Beşiktaş, rakip potaya 26 sayı gönderdiği çeyreğin ardından devreye 51-37 önde girdi.3'üncü periyotta Nymburk ekibi farkı indirse de, son periyotta skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan parkeden 91-80 galip ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Sompo Japan 8'inci galibiyetini alırken, Çekya ekibi Nymburk 4'üncü mağlubiyetini aldı.AkatlarLorenzo Baldini xx, Martins Kozlovskis xx, Uros Nikolic xxClark xxx 15, Adams xxx 15, Sertaç Şanlı xx 10, Strawberry xxx 18, Kenan Sipahi xxx 14, Diebler xx 3, Palacios xx 5, Weems xxx 11Ufuk SarıcaRay xxx 13, Benda xx 8, Pumprla xx 5, Lawrence xx 7, Berisha xxx 13, Peterka xxx 11, Bohacik x 2, Davis x, Barac x 4, Kriz xx 7, Vyoral xx 7, Hruban x 3Oren Amiel25-29 (CEZ Nymburk lehine)51-37 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)67-60 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)