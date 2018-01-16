Beşiktaş Sompo Japan evinde zorlanmadı

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11'inci hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Çekya temsilcisi CEZ Nymburk'u 91-80 mağlup etti.
İLK PERİYOT
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye deplasman ekibi iyi başlarken, ilk periyot 29-25'lik CEZ Nymburk üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ PERİYOT
2'nci periyotta rakibine yalnızca 8 sayı fırsatı veren Beşiktaş, rakip potaya 26 sayı gönderdiği çeyreğin ardından devreye 51-37 önde girdi.
ÜÇÜNCÜ PERİYOT
3'üncü periyotta Nymburk ekibi farkı indirse de, son periyotta skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan parkeden 91-80 galip ayrıldı.
DÖRDÜNCÜ PERİYOT
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Sompo Japan 8'inci galibiyetini alırken, Çekya ekibi Nymburk 4'üncü mağlubiyetini aldı.
Salon:
Akatlar
Hakemler:
Lorenzo Baldini xx, Martins Kozlovskis xx, Uros Nikolic xx
Beşiktaş Sompo Japan:
Clark xxx 15, Adams xxx 15, Sertaç Şanlı xx 10, Strawberry xxx 18, Kenan Sipahi xxx 14, Diebler xx 3, Palacios xx 5, Weems xxx 11
Başantrenör:
Ufuk Sarıca
CEZ Nymburk:
Ray xxx 13, Benda xx 8, Pumprla xx 5, Lawrence xx 7, Berisha xxx 13, Peterka xxx 11, Bohacik x 2, Davis x, Barac x 4, Kriz xx 7, Vyoral xx 7, Hruban x 3
Başantrenör:
Oren Amiel
1. Periyot:
25-29 (CEZ Nymburk lehine)
Devre:
51-37 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot:
67-60 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Gizem Yetil