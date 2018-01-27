Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor (Maç özeti)



İLK YARIDA 5 SAYILIK FARK



ADAMS SON BÖLÜMDE ETKİLİ OLDU





ATIBA VE LARIN MAÇI İZLEDİ

Haber Merkezi

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını Strawberry, Sertaç Şanlı ve Diebler ile bulduğu sayılarla Beşiktaş Sompo Japan 11-9 önde geçti. Siyah-beyazlılar karşısında hızlı hücumlarda Eldridge ve Heslip ile sayılar bulan Trabzonspor, ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.Eldridge ve Vasiliauskas'ın dış atışlardan bulduğu basketlerle ikinci periyoda başlayan bordo-mavililere Diebler, Strawberry ve Sertaç Şanlı ile karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, 17. dakikaya 32-30 önde girdi. Hücumda tempoyu yakalayan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 42-37 önde gitti.İkinci yarı iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başlarken, Beşiktaş Sompo Japan, 26. dakikaya 51-47 önde girdi. Siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreğin bitimine 2 dakika 32 saniye kala farkı 11 sayıya (58-47) çıkardı.Eldridge ve Heslip ile art arda sayılar bulan bordo-mavililer, periyodun sonunda farkı 3 sayıya kadar indirdi: 58-55.Dördüncü periyot çekişmeli geçerken, Harris ve Vasiliauskas'la basketler bulan Trabzonspor, 34. dakikada beraberliği yakaladı: 64-64. Son bölümde savunmada sertliği artıran Beşiktaş Sompo Japan, Adams'ın üst üste attığı basketlerle yeniden üstünlüğü ele alarak maçın bitimine 1 dakika 10 saniye kala skoru 74-68'e getirdi. Son anları oldukça gergin geçen karşılaşmayı siyah-beyazlılar, 78-74 kazandı.Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı futbolculardan Atiba Hutchinson ve yeni transfer Cyle Larin de maçı izledi.