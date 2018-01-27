Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor (Maç özeti)

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını Strawberry, Sertaç Şanlı ve Diebler ile bulduğu sayılarla Beşiktaş Sompo Japan 11-9 önde geçti. Siyah-beyazlılar karşısında hızlı hücumlarda Eldridge ve Heslip ile sayılar bulan Trabzonspor, ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.
İLK YARIDA 5 SAYILIK FARK
Eldridge ve Vasiliauskas'ın dış atışlardan bulduğu basketlerle ikinci periyoda başlayan bordo-mavililere Diebler, Strawberry ve Sertaç Şanlı ile karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, 17. dakikaya 32-30 önde girdi. Hücumda tempoyu yakalayan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 42-37 önde gitti.
İkinci yarı iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başlarken, Beşiktaş Sompo Japan, 26. dakikaya 51-47 önde girdi. Siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreğin bitimine 2 dakika 32 saniye kala farkı 11 sayıya (58-47) çıkardı.
Eldridge ve Heslip ile art arda sayılar bulan bordo-mavililer, periyodun sonunda farkı 3 sayıya kadar indirdi: 58-55.
ADAMS SON BÖLÜMDE ETKİLİ OLDU
Dördüncü periyot çekişmeli geçerken, Harris ve Vasiliauskas'la basketler bulan Trabzonspor, 34. dakikada beraberliği yakaladı: 64-64. Son bölümde savunmada sertliği artıran Beşiktaş Sompo Japan, Adams'ın üst üste attığı basketlerle yeniden üstünlüğü ele alarak maçın bitimine 1 dakika 10 saniye kala skoru 74-68'e getirdi. Son anları oldukça gergin geçen karşılaşmayı siyah-beyazlılar, 78-74 kazandı.
ATIBA VE LARIN MAÇI İZLEDİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı futbolculardan Atiba Hutchinson ve yeni transfer Cyle Larin de maçı izledi.
Haber Merkezi