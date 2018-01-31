Beşiktaş'ta 4. transfer bombası!

Ocak ayı transfer döneminde Domagoj Vida
, Vagner Love
ve Cyle Larin
'i kadrosuna katan Beşiktaş
, önümüzdeki sezonun planlamaları doğrultusunda önemli bir hamle daha yaptı.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş'ın 26 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç
ile önümüzdeki sezon için anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aytaç için bonservis bedeli ödemeyecek.
SOLA TAKVİYE
Süper Lig
'de çeşitli takımlar tarafından takip edilen Sakıb Aytaç'ın gelişiyle Beşiktaş'ta Adriano
ve Caner Erkin
'den sonra 3 sol bek olacak.
Cenk Tosun'u Everton
'a göndererek kasasını dolduran Beşiktaş
, devre arasını 4 transfer hamlesiyle kapamış gibi görünüyor... Beşiktaş'ta Vagner Love ve Cyle Larin
’in 31 Ocak Çarşamba günü, saat 14.30’da Vodafone Park
’ta imza töreni gerçekleştirecek.
Erdinç Şahin