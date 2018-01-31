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Beşiktaş'ta 4. transfer bombası!

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, bir futbolcu ile daha söz kesti.

Beşiktaş'ta 4. transfer bombası!
Ocak ayı transfer döneminde Domagoj VidaVagner Love ve Cyle Larin'i kadrosuna katan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun planlamaları doğrultusunda önemli bir hamle daha yaptı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş'ın 26 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç ile önümüzdeki sezon için anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aytaç için bonservis bedeli ödemeyecek.
 

SOLA TAKVİYE


Süper Lig'de çeşitli takımlar tarafından takip edilen Sakıb Aytaç'ın gelişiyle Beşiktaş'ta Adriano ve Caner Erkin'den sonra 3 sol bek olacak.

Cenk Tosun'u Everton'a göndererek kasasını dolduran Beşiktaş, devre arasını 4 transfer hamlesiyle kapamış gibi görünüyor... Beşiktaş'ta Vagner Love ve Cyle Larin’in 31 Ocak Çarşamba günü, saat 14.30’da Vodafone Park’ta imza töreni gerçekleştirecek.


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