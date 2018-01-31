Beşiktaş'ta 4. transfer bombası!

SOLA TAKVİYE

Erdinç Şahin

Ocak ayı transfer dönemindeve'i kadrosuna katan, önümüzdeki sezonun planlamaları doğrultusunda önemli bir hamle daha yaptı.Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş'ın 26 yaşındaki sol bekile önümüzdeki sezon için anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aytaç için bonservis bedeli ödemeyecek.'de çeşitli takımlar tarafından takip edilen Sakıb Aytaç'ın gelişiyle Beşiktaş'tave'den sonra 3 sol bek olacak.'a göndererek kasasını dolduran, devre arasını 4 transfer hamlesiyle kapamış gibi görünüyor...’in’ta imza töreni gerçekleştirecek.