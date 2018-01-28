Beşiktaş’ta Anderson Talisca kararı

BONSERVİSİ ALINACAK

Erdinç Şahin

ikinci yarısı başlar başlamaz iki maçta attığı dört gollezirve yarışında tutansezon ortasında bir yere gönderilmeyecek.Özelliklekaynaklı çıkan transfer haberlerine kulak tıkayan, olası bir transferden gelebilecek paranın, şampiyonluğun yerini tutmayacağını dile getirdi.Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; ligin ilk yarısına göre daha iyi oynamaya başlayan ve savunmaya da yardım etmesi dikkatlerden kaçmayan Talisca da, Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığını, bizzat yönetime iletti. Tam aksine, uzun yıllar Siyah-Beyazlı formayı giymek istediğini de belirten Brezilyalı futbolcunun, bonservisinin Benfica'dan alınmasını da istediği ortaya çıktı.Bayern Münih ile oynanacak olan iki maçta da forma giyme ihtimalinin yüksek olması sebebiyle Çin'e gitmeye soğuk bakan Talisca için, Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunu beklemeden kulübü Benfica ile masaya oturacağı belirtildi.