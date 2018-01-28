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Beşiktaş’ta Anderson Talisca kararı

Beşiktaş, Talisca’yı sezon sonuna kadar tutma kararı aldı. Sambacı’nın olası bir transferinden gelecek paranın şampiyonluğun yerini tutamayacağını düşünen siyah-beyazlı yönetim, Brezilyalı oyuncunun bonservisini de Benfica’dan almak istiyor.

Beşiktaş’ta Anderson Talisca kararı
Ligin ikinci yarısı başlar başlamaz iki maçta attığı dört golle Beşiktaş'ı zirve yarışında tutan Anderson Talisca sezon ortasında bir yere gönderilmeyecek.

Özellikle Benfica kaynaklı çıkan transfer haberlerine kulak tıkayan Beşiktaş Yönetimi, olası bir transferden gelebilecek paranın, şampiyonluğun yerini tutmayacağını dile getirdi.
 

BONSERVİSİ ALINACAK


Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; ligin ilk yarısına göre daha iyi oynamaya başlayan ve savunmaya da yardım etmesi dikkatlerden kaçmayan Talisca da, Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığını, bizzat yönetime iletti. Tam aksine, uzun yıllar Siyah-Beyazlı formayı giymek istediğini de belirten Brezilyalı futbolcunun, bonservisinin Benfica'dan alınmasını da istediği ortaya çıktı.

Bayern Münih ile oynanacak olan iki maçta da forma giyme ihtimalinin yüksek olması sebebiyle Çin'e gitmeye soğuk bakan Talisca için, Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunu beklemeden kulübü Benfica ile masaya oturacağı belirtildi.


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