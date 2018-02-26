Beşiktaş'ta avukata silahlı saldırı

Beşiktaş'ta bir avukat evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarak uzaklaşırken bacağından yaralanan avukat , hastaneye aldırıldı.

26 Şubat 2018, Pazartesi 10:36
Beşiktaş'ta avukata silahlı saldırı
Olay Beşiktaş Etiler Mahallesi Toprakkale sokakta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre avukat Çağrı Göktaş oturduğu apartmandan dışarı çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Avukat Göktaş bacağına isabet eden kurşunlar sonucu yaralanırken, saldırgan ise kaçarak uzaklaştı.


APARTMANDAKİ DOKTOR YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YAPTI


Silah sesleri duyan çevredeki bir işyerinin çalışanı Veli Demir ve apartmanda bulunan bir doktor yaralı avukatın yardımına koştu.  



Apartmandaki doktor tarafından kravatla yaralı bacaklarına tampon uygulanan Çağrı Göktaş ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri apartman girişinde inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


"VURULDUM, VURULDUM"  DİYE BAĞIRIYORDU


Olayın ardından yaralı avukata ilk müdahaleyi yapan işyeri çalışanı Veli Demir, "Sabahleyin geldim, dükkanımı açtım. Bir gürültü duydum. 'Vuruldum vuruldum' diye birisi bağırıyordu. Koştuk yardıma gitti. Apartmanda oturan doktor vardı. Hemen o geldi. Tampon yaptık yardımcı olduk. Avukat evinden çıktığı anda saldırgan birden elindeki silahla ateş etmeye başlamış, iki ayağından 4 el isabet almış.  Saldırgan daha sonra kaçmış. Vuranı tanımıyormuş" dedi.
 


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