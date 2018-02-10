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Beşiktaş'ta ayrılık! Boyko'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan kaleci Denys Boyko, Ukrayna’ya transfer oluyor. Sport Ua’nın haberine göre Dinamo Kiev’le anlaşan tecrübeli kaleci, son pürüzlerin giderilmesinin ardından bugün ya da yarın takımın İspanya’daki kampına katılacak

Beşiktaş'ta ayrılık! Boyko'nun yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'a Dnipro'dan transfer edilen Ukraynalı kaleci Denys Boyko'nun yeni takımı belli oldu. Ukrayna'nın önde gelen spor basını Sport Ua'nın haberine göre; 30 yaşındaki kalecinin eski takımı Dinamo Kiev'le sözleşme imzaladı.

Dinamo Kiev’le anlaşan tecrübeli kaleci, son pürüzlerin giderilmesinin ardından bugün ya da yarın takımın İspanya’daki kampına katılacak.

Boyko'nun Ukrayna ekibine sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı ve tecrübeli kalecinin maaşının da Beşiktaş taraftarından ödeneceği bildirildi. 

Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Dnipro'dan transfer ettiği Boyko, Kara Kartal'da beklentiler karşılayamazken; geçen sezonu La Liga ekiplerinden Malaga'da kiralık olarak tamamlamıştı.

FANATİK


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