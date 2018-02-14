Beşiktaş'ta Bayern Münih dopingi!

DERBİ ÖNCESİ KART ALARMI

Erdinç Şahin

'nin şu an 3 kulvarda birden mücadele eden tek takımı olan, belki de sezonun en kritik virajına girmek üzere... Cuma günü oynanacak olanmaçıyla başlayıp 18 Mart’a kadar 8 karşılaşma oynayacak olan Kartal bu süreçte Alman devive ezeli rakibi F.Bahçe ile 2 kez karşılaşacak, ayrıcaveile kozlarını paylaşacak.Kartal'ın, lig ve kupada kaderini çizecek olan bu zorlu takvime girmeden önce yönetim kurulu üzerine düşen görevi yerine getirecek. Futbol takımının ödemelerini geciktirmemek adına yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı idareciler,maçı sonrasında takımile deplasmanda ilk müsabakaya çıkmadan önce oyuncuların maaş ve puan başı gibi bütün alacaklarını hesaplarına yatıracak.Zaten Kartal’da futbolcuların şu an sadece ocak ayı alacakları bulunuyor.yönetimi toplamda 5 milyon Euro’ya yakın bir ödeme yaparak ocak ayının hesabını da tamamen kapatacak.'ta zorlumücadelesi öncesindevesarı kart sınırında... Bu 4 oyuncu cuma günü oynanacak maçta kart görmeleri halinde Süper Lig’in 23. haftasındaile oynanacak olan derbide forma giyemeyecekler.Teknik direktörde bu sebeple kart sınırında bulunan oyuncularıyla bir görüşme yaptı ve Konya deplasmanında gereksiz kart görmemeleri yönünde futbolcularını uyardı.