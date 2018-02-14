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Beşiktaş'ta Bayern Münih dopingi!

Beşiktaş yönetimi, 18 Mart'a kadar birbirinden zorlu sınavlar verecek olan futbolcuların tüm alacaklarını yatıracak.

Beşiktaş'ta Bayern Münih dopingi!
Türkiye'nin şu an 3 kulvarda birden mücadele eden tek takımı olan Beşiktaş, belki de sezonun en kritik virajına girmek üzere... Cuma günü oynanacak olan Atiker Konyaspor maçıyla başlayıp 18 Mart’a kadar 8 karşılaşma oynayacak olan Kartal bu süreçte Alman devi Bayern Münih ve ezeli rakibi F.Bahçe ile 2 kez karşılaşacak, ayrıca TrabzonsporMedipol Başakşehir ve Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.  
 
Kartal'ın Şampiyonlar Ligi, lig ve kupada kaderini çizecek olan bu zorlu takvime girmeden önce yönetim kurulu üzerine düşen görevi yerine getirecek. Futbol takımının ödemelerini geciktirmemek adına yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı idareciler, Konya maçı sonrasında takım Bayern Münih ile deplasmanda ilk müsabakaya çıkmadan önce oyuncuların maaş ve puan başı gibi bütün alacaklarını hesaplarına yatıracak. 
 
Zaten Kartal’da futbolcuların şu an sadece ocak ayı alacakları bulunuyor. Beşiktaş yönetimi toplamda 5 milyon Euro’ya yakın bir ödeme yaparak ocak ayının hesabını da tamamen kapatacak. 
 

DERBİ ÖNCESİ KART ALARMI

 
Beşiktaş'ta zorlu Atiker Konyaspor mücadelesi öncesinde PepeTaliscaAdriano ve Oğuzhan sarı kart sınırında... Bu 4 oyuncu cuma günü oynanacak maçta kart görmeleri halinde Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak olan derbide forma giyemeyecekler. 
 
Teknik direktör Şenol Güneş de bu sebeple kart sınırında bulunan oyuncularıyla bir görüşme yaptı ve Konya deplasmanında gereksiz kart görmemeleri yönünde futbolcularını uyardı.

Şampiy10


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