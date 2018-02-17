Beşiktaş'ta Bayern Münih hazırlıkları başladı

Erdinç Şahin

yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 1.5 saate yakın süren antreman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.maçında oynayan futbolcular antremanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maçın ardından çalışma yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-Beyazlılar, Bayern Münih maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek