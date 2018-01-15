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Beşiktaş'ta beton mikseri dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki yaşlı kadına beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta beton mikseri dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti
Kaza, saat 14.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüdüğü esnada Ayşe Özgen Şerefli (75) yolun karşısına geçmek istedi. O esnada kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 34 SK 7526 plakalı beton mikserinin sürücüsü yaşlı kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Mikser sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Levent Polis Merkezine götürüldü.
  
Öte yandan kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik bir süre durdu. Trafik polislerinin müdahalesi sonucu araçlar tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazanın yaşandığı yerdeki vatandaşlar ise üzeri gazete kağıtlarıyla kapatılan cesede baktı. Kazayı gören bir vatandaş, "Beton mikseri kırmızı ışıkta geçmiş. Yaşlı kadına çarpmış, öldü. Allah rahmet eylesin" dedi.
 


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