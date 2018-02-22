Beşiktaş'ta Caner Erkin'e son uyarı!

Erdinç Şahin

, özellikleoyuna dahil olduktan sonra'ın solunu koridora çevirdi. Bu bölgede etkisiz bir performans sergileyen, oyundan alınınca teknik direktör'e tepki gösterdi.Bu sezon hakeme hakaret ve çirkin hareketinden dolayı 6 maç ceza alan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelmişti. Caner'in'e tepkisi bardağı taşıran son damla oldu.Yönetimin, tecrübeli futbolcuyu son kez uyarma kararı aldığı, agresif tavırlarına son vermemesi halinde ağır bir şekilde cezalandırılacağı öğrenildi.