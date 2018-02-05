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Beşiktaş'ta çare Dusko Tosic!

Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncunun, yarın Gençlerbirliği ile oynanacak Türkiye Kupası maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ta çare Dusko Tosic!
Antalya kampında sakatlanan Dusko Tosic'in yokluğu Beşiktaş savunmasının kimyasını bozdu. Pepe-Medel ve Pepe- Vida ikililerinin uyum sorunu yaşaması, takımın basit goller yemesine neden oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bu durumu maç sonrası basın toplantılarında dile getiren Şenol Güneş'in imdadına ise Tosic'in iyileşmesi yetişti. Tecrübeli hocanın tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Tosic'i yarın Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında test edeceği öğrenildi. Sırp futbolcunun hazır bir görüntü sergilemesi halinde cumartesi günkü Karabükspor maçında Pepe ile birlikte savunmanın göbeğinde görev yapması bekleniyor.
 

OZİ'NİN YERİNE TOLGAY


Şenol Güneş'in, Bursaspor maçında Oğuzhan Özyakup'a şans verirken, Tolgay Arslan'ı düşünmemesi taraftarın tepkisine neden olmuştu. Güneş'in de performansından memnun olmadığı Oğuzhan'ı kulübeye çekmeyi, Tolgay Arslan'ı 11'e dahil etmeyi planladığı ifade edildi.
 

FİKRET ORMAN'DAN ÜMRANİYE ÇIKARMASI


Beşiktaş'ın şampiyon olduğu son iki sezondaki performansından uzak kalması yönetim kurulunu harekete geçirdi. Başkan Fikret Orman'ın, yöneticilerle birlikte bugün ve yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolculara hem moral vereceği hem de uyarılarda bulunacağı öğrenildi. Orman'ın, Şenol Güneş'le bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı da belirtildi.


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