Beşiktaş'ta çare Dusko Tosic!

OZİ'NİN YERİNE TOLGAY

FİKRET ORMAN'DAN ÜMRANİYE ÇIKARMASI

Erdinç Şahin

Antalya kampında sakatlananin yokluğusavunmasının kimyasını bozdu.ikililerinin uyum sorunu yaşaması, takımın basit goller yemesine neden oldu.Sabah'ta yer alan habere göre; Bu durumu maç sonrası basın toplantılarında dile getiren'in imdadına ise Tosic'in iyileşmesi yetişti. Tecrübeli hocanın tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Tosic'i yarın Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında test edeceği öğrenildi. Sırp futbolcunun hazır bir görüntü sergilemesi halinde cumartesi günkü Karabükspor maçında Pepe ile birlikte savunmanın göbeğinde görev yapması bekleniyor.Şenol Güneş'in, Bursaspor maçında'a şans verirken,'ı düşünmemesi taraftarın tepkisine neden olmuştu. Güneş'in de performansından memnun olmadığı Oğuzhan'ı kulübeye çekmeyi, Tolgay Arslan'ı 11'e dahil etmeyi planladığı ifade edildi.Beşiktaş'ın şampiyon olduğu son iki sezondaki performansından uzak kalması yönetim kurulunu harekete geçirdi. Başkan Fikret Orman'ın, yöneticilerle birlikte bugün ve yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolculara hem moral vereceği hem de uyarılarda bulunacağı öğrenildi. Orman'ın, Şenol Güneş'le bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı da belirtildi.