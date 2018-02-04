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Beşiktaş'ta Denys Boyko'ya talip var!

Ara transfer döneminde Club Brugge'ün kapısından dönen Beşiktaş'ın kalecisi Denys Boyko ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı

Beşiktaş'ta Denys Boyko'ya talip var!
Beşiktaş'a 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan fakat bekleneni bir türlü veremeyen Denys Boyko ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.


BOYKO İÇİN STEAUA BÜKREŞ İDDİASI 


Son olarak ara transfer döneminde Club Brugge'ün kapısından dönen Ukraynalı file bekçisi ile ilgili ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu sıcak bir gelişme paylaştı. Roşu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş'in Boyko'yu kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Siyah Beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Ukraynalı kaleciyi elden çıkarmak için bir süredir büyük uğraş veriyordu.


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