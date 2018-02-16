Beşiktaş'ta dev endişe! Kritik gün...

KONYA’YI EVİNDE YENEMİYOR

‘CUMA SENDROMU’ OLUŞTU

DEPLASMAN FOBİSİ BAŞ GÖSTERDİ

DÖRT AS OYUNCU CEZA SINIRINDA

BAYERN ÖNCESİ SAKATLIK KORKUSU

KONYASPOR CAN DERDİNDE

Erdinç Şahin

maçı öncesibazı handikapları var. İşte gelecek haftaları da etkileyebilecek noktalar:- Beşiktaş, Atiker Konyaspor’u deplasmanda yenemiyor. Siyah beyazlılar son üç maçta rakiplerine 2 kez kaybederken 1 kez de berabere kaldılar. Beşiktaş, Konya’yı en son 28 Aralık 2014’te 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, o maçı 10 kişi tamamlamıştı. İki takım arasında geçen sezon Konya’daki maç 2-2 bitmişti.- Siyah beyazlıların bir de ‘cuma sendromu’ bulunuyor. Beşiktaş, kendisine 2 şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş yönetiminde cuma günleri oynadığı 9 maçın sadece birini kazanabildi. Kartal bu maçlarda 2 yenilgi alırken 6 kez de berabere kaldı. Beşiktaş son olarak Bursaspor ile cuma günü oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.- Beşiktaş’ın cuma sendromu dışında bu sezon bir de deplasman fobisi bulunuyor! Zira siyah beyazlılar bugüne kadar çıktıkları deplasmanlarda toplam 17 puan kaybetti.11 deplasman maçının sadece 4’ünü kazanan Beşiktaş, buna karşın 4 beraberlik 3 de yenilgi aldı.- Beşiktaş, Konya maçını oynarken Fenerbahçe derbisini de düşünmek zorunda kalacak. Zira siyah beyazlıların etkili isimleri Anderson Talisca, Pepe, Oğuzhan Özyakup ve Adriano kart ceza sınırında bulunuyor. Bu dört isim Konya’da sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.- Önümüzdeki salı günüdeplasmanına gidecek olan siyah beyazlılar, bu maç öncesi kötü bir sonuç alıp moral kaybı yaşamak istemiyor. Ciddi sakatlıkların olmaması için de siyah beyazlı futbolcuların ikili mücadelelerde son derece dikkatli oynaması gerekiyor.- Küme düşme hattında bulunan ve son haftalarda iyi sonuçlar alan Atiker Konyaspor’un durumu da Beşiktaş’ı zorlayacak. Devre arasında Eto’o ve Jahovic ile güçlenen Konyaspor, Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta Alanya’ya deplasmanda 10 kişi kalsa da 2-1 yenerek moral buldu.