Beşiktaş'ta dev endişe! Kritik gün...

Atiker Konyaspor
maçı öncesi Beşiktaş'ın
bazı handikapları var. İşte gelecek haftaları da etkileyebilecek noktalar:
KONYA’YI EVİNDE YENEMİYOR
- Beşiktaş, Atiker Konyaspor’u deplasmanda yenemiyor. Siyah beyazlılar son üç maçta rakiplerine 2 kez kaybederken 1 kez de berabere kaldılar. Beşiktaş, Konya’yı en son 28 Aralık 2014’te 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, o maçı 10 kişi tamamlamıştı. İki takım arasında geçen sezon Konya’daki maç 2-2 bitmişti.
‘CUMA SENDROMU’ OLUŞTU
- Siyah beyazlıların bir de ‘cuma sendromu’ bulunuyor. Beşiktaş, kendisine 2 şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş yönetiminde cuma günleri oynadığı 9 maçın sadece birini kazanabildi. Kartal bu maçlarda 2 yenilgi alırken 6 kez de berabere kaldı. Beşiktaş son olarak Bursaspor ile cuma günü oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.
DEPLASMAN FOBİSİ BAŞ GÖSTERDİ
- Beşiktaş’ın cuma sendromu dışında bu sezon bir de deplasman fobisi bulunuyor! Zira siyah beyazlılar bugüne kadar çıktıkları deplasmanlarda toplam 17 puan kaybetti.
11 deplasman maçının sadece 4’ünü kazanan Beşiktaş, buna karşın 4 beraberlik 3 de yenilgi aldı.
DÖRT AS OYUNCU CEZA SINIRINDA
- Beşiktaş, Konya maçını oynarken Fenerbahçe derbisini de düşünmek zorunda kalacak. Zira siyah beyazlıların etkili isimleri Anderson Talisca, Pepe, Oğuzhan Özyakup ve Adriano kart ceza sınırında bulunuyor. Bu dört isim Konya’da sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.
BAYERN ÖNCESİ SAKATLIK KORKUSU
- Önümüzdeki salı günü Şamipyonlar Ligi’de Bayern Münih
deplasmanına gidecek olan siyah beyazlılar, bu maç öncesi kötü bir sonuç alıp moral kaybı yaşamak istemiyor. Ciddi sakatlıkların olmaması için de siyah beyazlı futbolcuların ikili mücadelelerde son derece dikkatli oynaması gerekiyor.
KONYASPOR CAN DERDİNDE
- Küme düşme hattında bulunan ve son haftalarda iyi sonuçlar alan Atiker Konyaspor’un durumu da Beşiktaş’ı zorlayacak. Devre arasında Eto’o ve Jahovic ile güçlenen Konyaspor, Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta Alanya’ya deplasmanda 10 kişi kalsa da 2-1 yenerek moral buldu.
Hürriyet
Erdinç Şahin