Beşiktaş'ta Dusko Tosic şoku!

Dusko Tosic
, Vodafone Park
'ta Kayserispor
'la oynanan maçın 31'nci dakikasında takımını öne geçiren golü atmasına rağmen ikinci yarıda Beşiktaş
'ı 10 kişi bıraktı.
Geçtiğimiz hafta da Galatasaray
maçında oyundan atılan Sırp futbolcu, 20'nci dakikada gördüğü sarı kartın ardından 61'de de Umut Bulut
'u düşürünce ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Yıldız futbolcu, böylece bu sezon ligde arka arkaya iki hafta oyundan atılan ilk oyuncu oldu. Ligde arka arkaya iki maçta kızaran son oyuncu, geçtiğimiz sezon Bursaspor
lu İsmail Konuk
olmuştu.
Tosic, Siyah Beyazlılar'ın önümüzdeki hafta Osmanlıspor
'la deplasmanda oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.
Erdinç Şahin