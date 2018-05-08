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Beşiktaş'ta Dusko Tosic şoku!

Beşiktaş-Kayserispor maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic, önümüzdeki hafta Osmanlıspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta Dusko Tosic şoku!
Dusko TosicVodafone Park'ta Kayserispor'la oynanan maçın 31'nci dakikasında takımını öne geçiren golü atmasına rağmen ikinci yarıda Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Geçtiğimiz hafta da Galatasaray maçında oyundan atılan Sırp futbolcu, 20'nci dakikada gördüğü sarı kartın ardından 61'de de Umut Bulut'u düşürünce ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Yıldız futbolcu, böylece bu sezon ligde arka arkaya iki hafta oyundan atılan ilk oyuncu oldu. Ligde arka arkaya iki maçta kızaran son oyuncu, geçtiğimiz sezon Bursasporlu İsmail Konuk olmuştu.

Tosic, Siyah Beyazlılar'ın önümüzdeki hafta Osmanlıspor'la deplasmanda oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.


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