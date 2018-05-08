Beşiktaş'ta Dusko Tosic şoku!

Erdinç Şahin

'ta'la oynanan maçın 31'nci dakikasında takımını öne geçiren golü atmasına rağmen ikinci yarıda'ı 10 kişi bıraktı.Geçtiğimiz hafta damaçında oyundan atılan Sırp futbolcu, 20'nci dakikada gördüğü sarı kartın ardından 61'de de'u düşürünce ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Yıldız futbolcu, böylece bu sezon ligde arka arkaya iki hafta oyundan atılan ilk oyuncu oldu. Ligde arka arkaya iki maçta kızaran son oyuncu, geçtiğimiz sezonluolmuştu.Tosic, Siyah Beyazlılar'ın önümüzdeki hafta'la deplasmanda oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.