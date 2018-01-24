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Beşiktaş'ta eğlence mekanına ateş açıldı: 1'i ağır 3 yaralı

Beşiktaş’ta bir eğlence merkezinin önünde silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta eğlence mekanına ateş açıldı: 1'i ağır 3 yaralı
Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi’nde bir eğlence merkezinin girişinde bulunan kişilere motosikletli iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Daha sonra saldırganlar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ


Saldırıda yaralanan 3 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin, başına mermi isabet etmesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek olay yerinde boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı.



Zırhlı araçlarla gelen özel harekat polisinin ise bölgede güvenlik önlemi aldığı görüldü. Şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirlemek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay nedeniyle caddede bir süre trafik tek şeritten sağlandı ve bu sırada bölgede araç yoğunluğu oluştu. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.


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