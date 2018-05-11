BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

DİĞER ADAY AARON HUNT

Şimdiden önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için harekete geçen’ta Başkan, transferden sorumlu yönetici’le birlikte soluğu İngiltere’nin başkenti Londra’da almıştı. Burada bir dizi transfer görüşmesi yapan Orman’ın,’nın geleceğinin belirsizliği sebebiyle yeniden gündeme’yi aldığı bildirildi.Premier Lig devi’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fellaini’nin menaceriyle ilk temasın sağlandığı ve anlaşma şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. United’ın, yeniden sözleşme imzalamayacağı Belçikalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık bir sözleşme yapılmak istendiği öğrenildi.Talisca’nın, Benfica ile yapılan anlaşma gereği satın alma opsiyonu olan 21 milyon Euro’yu (106 milyon TL) karşılamak konusunda sıkıntı çektiği öğrenilen Siyah-Beyazlılar’ın, Fellaini ile orta sahayı güçlendirmek istediği vurgulandı. İngiliz ekibinden senelik 4 milyon Euro (20 milyon TL) kazanan 30 yaşındaki oyuncuya, aynı rakamlarda bir kontrat verilmesi düşünülüyor. Avrupa’nın yanı sıra ABD’den ve Uzak Doğu’dan da teklifler alan Belçikalı yıldızın, henüz kesin bir karar vermediği, sezon sonunda rotasını netleştireceği konuşuluyor.Geçmiş sezonlarda sık sık adı Beşiktaş’la anılan Aaron Hunt , Anderson Talisca’nın alternatifi olarak düşünülen Fellaini’de bir sıkıntı çıkması durumunda B planı olarak düşünülüyor. Kariyerine Almanya’ nın Hamburg takımında devam eden 31 yaşındaki atak orta saha oyuncusunun da sözleşmesi tıpkı Fellaini gibi sezon sonunda bitiyor. Menajerler tarafından Kara Kartal’a önerilen Hunt, kulübü adına bu sezon 29 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez salladı ve 2 de asist yaptı.