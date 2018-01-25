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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Demba Ba evraklarını gönderdi

Beşiktaş bonservisini bedelsiz alma sözü veren Demba Ba, ilişik kesme belgelerini Beşiktaş’a yolladı. Senegalli yıldız 2.5 yıllık mukavele isterken, Beşiktaş 1.5 yılda ısrarlı. Anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Demba Ba evraklarını gönderdi
İkinci yarıya Cenk Tosun yerine bir golcü transfer edemeden giren Beşiktaş’ta artık karar aşamasına gelindi.

Birçok golcüyle temasta olan Siyah-Beyazlılar’a şu anda en yakın isim ise Demba Ba olarak dikkat çekiyor. Daha önce yönetimle yaptığı görüşmede, “Shanghai Shenhua kulübünden, bonservisimi ben alırım” diye söz veren Demba Ba, sözünde durdu.

Çin ekibinden bonservisini bedelsiz alabileceğine dair belgeleri Beşiktaş’a gönderen Senegalli golcü, şimdi Siyah-Beyazlı yönetimin kararını bekliyor. Ba’nın sağlık raporları da daha önce Beşiktaş’a ulaştırılmıştı. 
 

SÜRE VE PARADA SIKINTILAR VAR 


Teknik Direktör Şenol Güneş’in de ‘Çok profesyonel bir oyuncu’ dediği ve alınmasını çok istediği Demba Ba için henüz net kararını vermeyen yönetim ise şartların kendi önerdiği seviyeye gelmesini bekliyor.

Senegalli golcüye yönetim 1.5 yıllık anlaşma karşılığında 4 milyon euro önermişti. Demba Ba ise 2.5 yıllık imza atmak ve bunun karşılığında 7 milyon euro garanti para kazanmak niyetinde. Yönetim ise 32 yaşında olan ve iki kez ciddi sakatlık geçiren Senegalli için bu süreyi ve parayı fazla buluyor. 
 

ŞAMPİYONLAR LİGİ TERCİH SEBEBİ 


Demba Ba, Beşiktaş’ın önerdiği rakamı ve süreyi kabul ederse hemen imza atılacak. Aksi takdirde alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürecek. Yönetim mali açıdan en uygun ismi almak istiyor. Bunun yanında kulübe de şampiyonluk yarışında fayda sağlayacak, doğru tercihi yapmak niyetinde. Bayern’le oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması da dikkate alınarak tecrübeli bir golcüden yana tercihin kullanılması eğilimi yüksek.
 


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