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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Negredo ile yollar ayrılıyor...

Beşiktaş, İspanyol yıldız Alvaro Negredo'nun menajerine, “Kulüp bul”çağrısı yaptı. Daha önce golcü oyuncuyu isteyen kulüplerle temasa geçilecek.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Negredo ile yollar ayrılıyor...
Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş gelecek sezon için kolları erken sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon bekleneni veremeyen oyuncuların başında olan Negredo'yla yolları ayırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun menajeri Gelu Rodriguez ile sıcak temas sağladı.
 

GEREKEN KOLAYLIK SAĞLANACAK


Yönetimin menajer Gelu Rodriguez'e, "Negredo için daha önce teklif yapan 3 kulüple yeniden görüş. Eğer hala transfer etmek istiyorlarsa biz kendisine gereken kolaylığı sağlayacağız" ifadesini kullandı.
 

MENAJER 10 GÜNLÜK SÜRE İSTEDİ


Menajer Gelu Rodrigues'in bu gelişmeden sonra harekete geçtiği ve Beşiktaş Yönetimi'nden 10 günlük bir süre istediği ortaya çıktı. Bu oyuncuya İngiltere, İspanya ve Çin'den teklifler geldiği biliniyor.
 

​LİGDE ANCAK 7 GOL KAYDETTİ


Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Negredo ligde ancak 7 gol attı. İspanyol oyuncu Galatasaray önünde kaçırdığı gol nedeniyle büyük tepki almıştı..

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