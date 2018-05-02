Beşiktaş'ta flaş gelişme! Negredo ile yollar ayrılıyor...

GEREKEN KOLAYLIK SAĞLANACAK

MENAJER 10 GÜNLÜK SÜRE İSTEDİ

​LİGDE ANCAK 7 GOL KAYDETTİ

Erdinç Şahin

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakangelecek sezon için kolları erken sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon bekleneni veremeyen oyuncuların başında olan'yla yolları ayırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, İspanyol golcü'nun menajeriile sıcak temas sağladı.Yönetimin menajer Gelu Rodriguez'e, "Negredo için daha önce teklif yapan 3 kulüple yeniden görüş. Eğer hala transfer etmek istiyorlarsa biz kendisine gereken kolaylığı sağlayacağız" ifadesini kullandı.Menajer Gelu Rodrigues'in bu gelişmeden sonra harekete geçtiği ve Beşiktaş Yönetimi'nden 10 günlük bir süre istediği ortaya çıktı. Bu oyuncuya İngiltere, İspanya ve Çin'den teklifler geldiği biliniyor.'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Negredo ligde ancak 7 gol attı. İspanyol oyuncu Galatasaray önünde kaçırdığı gol nedeniyle büyük tepki almıştı..