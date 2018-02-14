Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Fellaini

OLAĞANÜSTÜ BİR TEHDİT VAR

3 GÖRÜŞMEDEN ELİ BOŞ ÇIKTI

Erdinç Şahin

Ara transferde ismi’la anılan’nin söylentileri hala bitmek bilmiyor. Ada basını,yıldız oyuncunun Beşiktaş’la sezon sonu için protokol yaptığını ve kesinlikle ayrılacağını iddia etti. İngiliz basınıda yer alan haberde, “’ın,’yi Türkiye’ye adım atmaktan vazgeçirmesi için artık çok geç” denildi. Değerlendirmede,’nun şimdiden yeni sezon için onun yerine başka bir futbolcu arayışına girmesinin iyi olacağı da belirtildi.30 yaşındaki’nda da boy göstereceğinin hatırlatıldığı haber yorumda, “Sezon sonunda bonservisi elinde ve ücretsiz ayrılacak. Sakatlanana kadar Belçika’da 16 maçın tamamında forma giydi. Onun ayrılması’nun kadro derinliği için sarsıcı olacak.bu konuda olağanüstü bir tehdit. Neler olacağını göreceğiz. Şu ana kadar’la hala sözleşme imzalamaması, onun ayrılma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor” iddiasına yer verildi.Bu sezon’de 12 karşılaşmada’ın formasını giyen Fellaini, 3 gol atmayı başarmıştı.’nde ise 2 kez sahaya çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Fellaini için Mourinho, “Beni almaları, Fellaini’yi transfer etmelerinden daha büyük olasılık” yorumunu yapmıştı. Ancak buna rağmen Belçikalı yıldız, Manchester’la 3 kez masaya oturmasına karşın sözleşmesini yenilemedi.