Beşiktaş’ta flaş Vagner Love kararı

KARTAL FİYATTA ANLAŞMAYA ÇALIŞTI

Erdinç Şahin

takımlarındanforma giyentransferi çıkmaza girdi.BeİN Sports’un haberine göre;yönetiminin istekleri sonrasında transferi şu an için durdurma kararı aldı.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun golcü futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği, Siyah-Beyazlı yönetimin ise bu fiyatı indirmeye çalıştığı iddia ediliyordu.’i takasta kullanmak isteyen, savunma oyuncusu’i de kiralık olarak takasta kullanma hesapları yapıyordu.Vagner Love, geçtiğimiz sezonu 23 golle gol kralı olarak tamamlamayı başarmıştı.