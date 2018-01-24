Beşiktaş’ta flaş Vagner Love kararı

Spor Toto Süper Lig
takımlarından Aytemiz Alanyaspor’da
forma giyen Vagner Love’ın, Beşiktaş’a
transferi çıkmaza girdi.
BeİN Sports’un haberine göre; Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor
yönetiminin istekleri sonrasında transferi şu an için durdurma kararı aldı.
KARTAL FİYATTA ANLAŞMAYA ÇALIŞTI
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun golcü futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği, Siyah-Beyazlı yönetimin ise bu fiyatı indirmeye çalıştığı iddia ediliyordu.
Aras Özbiliz ve Mustafa Pektemek
’i takasta kullanmak isteyen Beşiktaş
, savunma oyuncusu Mitrovic
’i de kiralık olarak takasta kullanma hesapları yapıyordu.
Vagner Love, geçtiğimiz sezonu 23 golle gol kralı olarak tamamlamayı başarmıştı.
Erdinç Şahin