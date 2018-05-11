Beşiktaş’ta kombineler satışa çıkıyor

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının 2018-2019 sezonunda Vodafone Park’ta yapacağı maçları kapsayan kombinelerin satışının saat 11.00’de başlayacağı ifade edildi.Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece “www.passo.com.tr” internet sitesinden satın alabileceği kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.5 bin lira4 bin 500 lira3 bin 500 lira3 bin 200 lira3 bin lira2 bin 750 liraBin 450 liraBin 350 lira