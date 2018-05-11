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Beşiktaş’ta kombineler satışa çıkıyor

Beşiktaş Kulübü, gelecek sezon için kombine bilet satışının 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Beşiktaş’ta kombineler satışa çıkıyor
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının 2018-2019 sezonunda Vodafone Park’ta yapacağı maçları kapsayan kombinelerin satışının saat 11.00’de başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece “www.passo.com.tr” internet sitesinden satın alabileceği kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.

Beşiktaş’ta 2018-2019 sezonu için belirlenen kombine bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 5 bin lira
2. kategori: 4 bin 500 lira
3. kategori: 3 bin 500 lira
4. kategori: 3 bin 200 lira
5. kategori: 3 bin lira
6. kategori: 2 bin 750 lira
7. kategori: Bin 450 lira
8. kategori: Bin 350 lira


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