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Beşiktaş'ta kritik dönem: Sezona bedel 24 gün!

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 7 maç oynayacak. Sİyah beyazlılar, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.

Beşiktaş'ta kritik dönem: Sezona bedel 24 gün!
Ziraat Türkiye KupasıSüper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Beşiktaş’ı son derece zorlu ve kritik bir dönem bekliyor. 

Zira Siyah-Beyazlılar 24 gün içinde üç ayrı kulvarda 7 kritik maça çıkacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar adeta tüm sezona bedel olacak. Beşiktaş, üç kulvarda yoluna dolu dizgin devam da edebilir veya tüm hedeflerinden uzaklaşabilir. Bir diğer seçenek de bazı hedeflerini bazılarını ise kaybedebilir. 

Siyah-Beyazlıların zorlu maç trafiği ilk olarak bugün Gençlerbirliği ile oynanacak olan kupadaki çeyrek final ilk karşılaşmasıyla başlıyor.
 

DÜŞME HATTINDAKİ TAKIMLARLA 2 MAÇ


Beşiktaş, iki gün sonraysa Süper Lig’de zorlu Bursaspor deplasmanına çıkacak. Bu yüksek tansiyonlu olması beklenen mücadele ligde puan kaybetme lüksü pek olmayan Beşiktaş için çok kritik bir öneme sahip. Siyah beyazlılar, Bursa deplasmanından 4 gün sonra; yani 6 Şubat’taysa Ankara’da Gençlerbirliği ile kupa rövanşına çıkacak.

Kara Kartal, Süper Lig’de 10 Şubat’ta evinde kümede kalma mücadelesi veren Kardemir Karabükspor’u ağırladıktan sonra 16 Şubat’ta yine zor günler yaşayan Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Bu iki maçtan sonra adeta ateşten gömlek giyilecek.
 

BAYERN MÜNİH’TEN SONRA FENERBAHÇE


Zira Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih deplasmanına gidecek. Siyah-Beyazlılar, 20 Şubat’taki mücadelede İstanbul’daki rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için çalışacak.

Beşiktaş, bu zorlu maçtan 5 gün sonra da evinde Fenerbahçe derbisine çıkacak. Siyah-Beyazlılar, ligin ilk devresinde 2-1 yenildikleri ezeli rakiplerinden hem rövanşı almak için sahaya çıkacak. İşte 24 günde oynanacak bu 7 maç hem önemleri hem de sıkışık bir takvime neden oldukları için siyah beyazlıların 2017-18 sezonundaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek.

 Hürriyet


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