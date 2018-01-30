Beşiktaş'ta kritik dönem: Sezona bedel 24 gün!

DÜŞME HATTINDAKİ TAKIMLARLA 2 MAÇ

BAYERN MÜNİH’TEN SONRA FENERBAHÇE

Erdinç Şahin

ve’nde yoluna devam eden’ı son derece zorlu ve kritik bir dönem bekliyor.Zira Siyah-Beyazlılar 24 gün içinde üç ayrı kulvarda 7 kritik maça çıkacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar adeta tüm sezona bedel olacak.üç kulvarda yoluna dolu dizgin devam da edebilir veya tüm hedeflerinden uzaklaşabilir. Bir diğer seçenek de bazı hedeflerini bazılarını ise kaybedebilir.Siyah-Beyazlıların zorlu maç trafiği ilk olarak bugünile oynanacak olan kupadaki çeyrek final ilk karşılaşmasıyla başlıyor., iki gün sonraysa Süper Lig’de zorludeplasmanına çıkacak. Bu yüksek tansiyonlu olması beklenen mücadele ligde puan kaybetme lüksü pek olmayan Beşiktaş için çok kritik bir öneme sahip. Siyah beyazlılar, Bursa deplasmanından 4 gün sonra; yani 6 Şubat’taysa Ankara’daile kupa rövanşına çıkacak.Kara Kartal, Süper Lig’de 10 Şubat’ta evinde kümede kalma mücadelesi verenu ağırladıktan sonra 16 Şubat’ta yine zor günler yaşayan’a konuk olacak. Bu iki maçtan sonra adeta ateşten gömlek giyilecek.Ziradeplasmanına gidecek. Siyah-Beyazlılar, 20 Şubat’taki mücadelede İstanbul’daki rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için çalışacak., bu zorlu maçtan 5 gün sonra da evindederbisine çıkacak. Siyah-Beyazlılar, ligin ilk devresinde 2-1 yenildikleri ezeli rakiplerinden hem rövanşı almak için sahaya çıkacak. İşte 24 günde oynanacak bu 7 maç hem önemleri hem de sıkışık bir takvime neden oldukları için siyah beyazlıların 2017-18 sezonundaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek.