Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Forvet arayışında Demba Ba
ile her konuda anlaşan fakat Cenk Tosun
’un ayrılması durumunda bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş Transfer Komitesi, santrfor listesine Palmerias’ta oynayan Miguel Borja
’yı da ekledi.
Cyle Larin, Samuel Eto’o ve Andre Pierre Gignac
gibi isimleri takip altına alan Siyah-Beyazlıların, İzleme Komitesi’nin
uzun süredir takip ettiği Kolombiyalı Borja
ile ilgilendiği belirlendi. 24 yaşındaki golcüyü, Kolombiya Ligi’nde
oynadığı dönemden bu yana takip eden İzleme Komitesi, Borja’nın
alınmasını tavsiye etti.
Sezon içerisinde Borja başta olmak üzere birçok genç ismi Brezilya’da izleyen Başkan Fikret Orman’ın ise şun için daha kariyerli ve isim yapmış bir golcüyü kadroda görmek istediğini yakın çevresine söylediği öğrenildi.
(Milliyet)
Erdinç Şahin