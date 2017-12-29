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Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Beşiktaş Transfer Komitesi, santrfor listesine Palmerias’ta oynayan Miguel Borja’yı da ekledi.

Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri
Forvet arayışında Demba Ba ile her konuda anlaşan fakat Cenk Tosun’un ayrılması durumunda bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş Transfer Komitesi, santrfor listesine Palmerias’ta oynayan Miguel Borja’yı da ekledi.

Cyle Larin, Samuel Eto’o ve Andre Pierre Gignac gibi isimleri takip altına alan Siyah-Beyazlıların, İzleme Komitesi’nin uzun süredir takip ettiği Kolombiyalı Borja ile ilgilendiği belirlendi. 24 yaşındaki golcüyü, Kolombiya Ligi’nde oynadığı dönemden bu yana takip eden İzleme Komitesi, Borja’nın alınmasını tavsiye etti.

Sezon içerisinde Borja başta olmak üzere birçok genç ismi Brezilya’da izleyen Başkan Fikret Orman’ın ise şun için daha kariyerli ve isim yapmış bir golcüyü kadroda görmek istediğini yakın çevresine söylediği öğrenildi.

(Milliyet)
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