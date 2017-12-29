Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Erdinç Şahin

Forvet arayışındaile her konuda anlaşan fakat’un ayrılması durumunda bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş Transfer Komitesi, santrfor listesine Palmerias’ta oynayan’yı da ekledi.gibi isimleri takip altına alan Siyah-Beyazlıların,uzun süredir takip ettiğiile ilgilendiği belirlendi. 24 yaşındaki golcüyü,oynadığı dönemden bu yana takip edenalınmasını tavsiye etti.Sezon içerisinde Borja başta olmak üzere birçok genç ismi Brezilya’da izleyen Başkan Fikret Orman’ın ise şun için daha kariyerli ve isim yapmış bir golcüyü kadroda görmek istediğini yakın çevresine söylediği öğrenildi.(Milliyet)