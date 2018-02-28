Beşiktaş'ta 'Mini mini bir kuş' şarkısını çalan kişi işten çıkarıldı

"HABERİMİZ YOKTU! iŞTEN ÇIKARILDI"

Erdinç Şahin

yöneticisi'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, ligdeki çekişmenin sezon sonuna kadar devam edeceğine inandığını söyledi., derbi maç sonrası statta çalınan şarkı ile ilgili "İcra kurulu toplantısında konuştuk. Mini mini bir kuş göndermesinden haberimiz yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık. Başkanımız da anormal sinirlendi." şeklinde konuştu.Şenol Güneş ile ilgili hiçbir sorunları olmadığını da vurgulayan"Bizi içeriden yıkmak ve başarısız göstermek için yapılan spekülasyon olarak görüyorum. Sezon sonu şampiyon olmasak da Şenol Güneş ile devam edeceğiz. Şenol Güneş ile hiçbir problemimiz yok. İki sene daha gönül odaklı bir anlaşmamız var." dedi.