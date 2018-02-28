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Beşiktaş'ta 'Mini mini bir kuş' şarkısını çalan kişi işten çıkarıldı

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, TRT Spor'da yayınlanan Spor Stüdyosu programında gündeme dair konularla ilgili açıklamalar yaptı. Albayrak, Fenerbahçe derbisinde "Mini mini bir kuş" şarkısını çalan çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta 'Mini mini bir kuş' şarkısını çalan kişi işten çıkarıldı
Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak Trt Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, ligdeki çekişmenin sezon sonuna kadar devam edeceğine inandığını söyledi. 
 

"HABERİMİZ YOKTU! iŞTEN ÇIKARILDI"


Metin Albayrak, derbi maç sonrası statta çalınan şarkı ile ilgili "İcra kurulu toplantısında konuştuk. Mini mini bir kuş göndermesinden haberimiz yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık. Başkanımız da anormal sinirlendi." şeklinde konuştu.  

Şenol Güneş ile ilgili hiçbir sorunları olmadığını da vurgulayan Metin Albayrak "Bizi içeriden yıkmak ve başarısız göstermek için yapılan spekülasyon olarak görüyorum. Sezon sonu şampiyon olmasak da Şenol Güneş ile devam edeceğiz. Şenol Güneş ile hiçbir problemimiz yok. İki sene daha gönül odaklı bir anlaşmamız var." dedi. 


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