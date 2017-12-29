Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Domagoj Vida transferiyle savunmada daha da derinlik kazanan Beşiktaş’ta, Matej Mitrovic-Dusko Tosic ikilisinden birinin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi
Domagoj Vida transferiyle savunmada daha da derinlik kazanan Beşiktaş’ta, Matej Mitrovic-Dusko Tosic ikilisinden birinin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Tottenham ve Everton kulüplerinin, Tosic ile ciddi olarak ilgilendiği iddiaları nedeniyle bu konuda beklemede olan siyah-beyazlı yönetim, yedek bekleyen Mitrovic’i de sürpriz şekilde elden çıkarabilir. Bazı Hırvat kulüplerinin Mitrovic’i devre arasında transfer etmek isteyebilecekleri belirtildi.

Cenk Tosun’un yanı sıra savunmadan bir isimle yolları ayırarak kulübe en az 30 milyon euro bonservis bedeli kazandırmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, en fazla iki oyuncuyu göndermeyi düşünüyor. Cazip bir teklif gelmedikçe takımı koruyacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını kadroyu zayıflatmadan yürütmeyi hedefliyor.

(Milliyet)
Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!

Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!
Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması
Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı

Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı
Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler

Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler
Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışı sosyal medyada olay oldu

Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışı sosyal medyada olay oldu
Hakan Çalhanoğlu harekâtı

Hakan Çalhanoğlu harekâtı
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
Tosun Paşa'nın vedası!

Tosun Paşa'nın vedası!
Ryan Babel plaketini aldı

Ryan Babel plaketini aldı
Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)

Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)
Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!

Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!