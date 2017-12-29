Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Erdinç Şahin

transferiyle savunmada daha da derinlik kazanan’ta,ikilisinden birinin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.kulüplerinin,ile ciddi olarak ilgilendiği iddiaları nedeniyle bu konuda beklemede olan siyah-beyazlı yönetim, yedek bekleyende sürpriz şekilde elden çıkarabilir. Bazı Hırvat kulüplerinindevre arasında transfer etmek isteyebilecekleri belirtildi.’un yanı sıra savunmadan bir isimle yolları ayırarak kulübe en az 30 milyon euro bonservis bedeli kazandırmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, en fazla iki oyuncuyu göndermeyi düşünüyor. Cazip bir teklif gelmedikçe takımı koruyacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını kadroyu zayıflatmadan yürütmeyi hedefliyor.(Milliyet)