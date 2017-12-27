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Beşiktaş'ta Moussa Sow sürprizi!

Menajerler Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow’u Beşiktaş'a önerdi! Golcü futbolcunun bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta Moussa Sow sürprizi!
Cenk Tosun’un, Everton’a transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir yandan da milli oyuncunun yerine alternatif isimler düşünüyor.

Ibrahimovic için Manchester United’a teklifini ileten KartalDemba Ba transferini de her bitirebilir. Bu oyuncuların yanı sıra menajerler Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow’u Beşiktaş’a önerdi. Dubai’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sow için yönetimin bir karar vermediği, bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.

Habertürk
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