Beşiktaş'ta Moussa Sow sürprizi!

Erdinç Şahin

’un,’a transferi için görüşmelerini sürdüren, bir yandan da milli oyuncunun yerine alternatif isimler düşünüyor.için’a teklifini iletentransferini de her bitirebilir. Bu oyuncuların yanı sıra menajerler Fenerbahçe'nin eski oyuncusu’u Beşiktaş’a önerdi.’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sow için yönetimin bir karar vermediği, bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.