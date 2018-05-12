Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup bombası!

BELİRSİZLİK SIKINTI YARATIYOR

SEZON İÇİNDE MUKAVELE YENİLEDİ

Erdinç Şahin

, sezon sonunda yeniden'ye dönüyor.’a’den gelen genç oyuncu burada yaptığı çıkışlakulüplerinin radarına girmişti. Çeşitli kulüplerin transfer teklifinde bulunduğu Oğuzhan Özyakup için şu anda en ciddi alıcı Everton. Ocak döneminde Cenk Tosun’u transfer eden İngiliz kulübü, milli oyuncumuzu da yaz döneminde renklerine katmak istiyor. Ancak bu konuda iki kulübün arasındaki en büyük engel Arsenal’in, Ozzie’deki yüzde 30’luk payının çözülememesi.Akşam Gazetesi'nden Ömer Özarslan'ın haberine göre; başkanbu pay problemini çözmek için İngiltere’de temaslarını sürdürüyor. Ancak Arsenal’deki belirsizlik Orman’ın işini zorlaştıran en önemli konu. Çünkü Arsenal de Oğuzhan’ı istiyordu. Ancak Teknik Direktör Arsene Wenger’in ayrılmasından sonra yeni yol haritasında belirsizlik var. Üstelik Mesut Özil’in de ayrılma durumu söz konusu. Bu ihtilmaller Arsenal’in transfer rotası üzerinde çok ciddi değişikliklere neden olacak.Orman, Oğuzhan’ın pürüzlerini giderirse Everton daha önce görüşüp, maaş konusunda anlaşmaya vardığı milli yıldıza imza attıracak. Bu sezon Beşiktaş’ta forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Oğuzhan da yeni bir maceraya atılmak istiyor. Ancak giderken de Beşiktaş’a para kazandırmak amacında. Genç oyuncu bu nedenle sezon içinde Beşiktaş’la yeniden sözleşme imzalamış ve 12 milyon euro serbest kalma opsiyonu koymuştu.