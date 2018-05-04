Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup krizi!

BEKLENMEYEN BİR CEVAP VERDİ

OĞUZHAN’IN KALMASI ZOR GİBİ

Erdinç Şahin

’de geçen hafta derbide’a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan’ın önemli yıldızlarını kadroda tutma konusunda sorun yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı isimlerden birinin de kaptanolduğu bildirildi.Siyah-Beyazlılar, devre arası’la sözleşme uzatırken, Oğuzhan konusunu Arsenal’in bonserviste payı olması nedeniyle sezon sonuna bırakmıştı. Ozzie’ye 30 Haziran 2018’de bitecek olan sözleşmesini yenilemek için senelik 1.8 milyon euroluk bir teklifte bulunan yönetimin, beklemediği bir cevapla karşılaştığı öğrenildi.Premier Lig ekiplerinden başta Newcastle ve Everton’ın gündeminde olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun “Bu rakama olmaz!” demesi Başkan Fikret Orman ve yöneticileri zora soktu. Beşiktaş’ın rakamı son olarak 2 milyon euroya çıkarabileceği ancak bunun da yıldız oyuncuyu takımda tutmaya yetmeyebileceği ifade ediliyor.