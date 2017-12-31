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Beşiktaş'ta Slimani sesleri (Islam Slimani kimdir?)

Beşiktaş forvet adaylarına bir yenisini daha ekledi. Siyah Beyazlılar, Leichester City’nin Cezayirli forvet Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı

01 Ocak 2018, Pazartesi 02:02
Beşiktaş'ta Slimani sesleri (Islam Slimani kimdir?)
Cenk Tosun için Everton'la büyük oranda anlaşma sağlayan Beşiktaş, milli futbolcunun yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor.

Demba Ba, Musa Sow, Cyle Larin ve Andre Pierre Gignac’ı listesine alan siyah beyazlı yönetim, son adayını İngiltere’de buldu.
 

BEŞİKTAŞ CEVAP BEKLİYOR


Futbol Komitesi, Leicester City’den Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

Bu sezon Premier Lig ekibinde istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City’e ilk teklifini sundu.

29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon Euro’yu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

ISLAM SLIMANI KİMDİR?


Islam Slimani, 18 Haziran 1988’de Cezayir’de dünyaya gelen, kariyeri boyunca yer aldığı kulüplerde ve Cezayir Milli Takımı’nda forvet pozisyonunda görev alan futbolcudur.

2013 yılında Cezayir’in Belouizdad takımından Sporting Lizbon’a transfer olan Slimani, Portekiz ekibindeki üstün performansı sonrası İngilitere’nin yolunu tuttu. 31 gol attığı sezonun ardından 2016’da 30 milyon Euro karşılığında Leicester City’e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli forvet, 4 gol attı, 1 asist yaptı.
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