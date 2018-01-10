Beşiktaş’ta sürpriz forvet gündemi: Kevin Gameiro ve Richmond Boakye

Erdinç Şahin

takımlarındanforma giyne golcü futbolcusezon sonuna kadar kiralamayı düşündüğü iddia edildi.Milliyet Gazetesi’ndenhaberine göre,dönüşü sonrasında takımdan ayrılması gündeme gelen Fransız golcü için Siyah-Beyazlılar devreye girdi.Everton’a gönderilen’un boşluğunu doldurmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar,dışında Kızılyıldız’ın Ganalı golcüsü’yi de radarına aldı.2016 yılında 30 milyon euro’ya transfer edilen 30 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid cephesiyle iletişime geçmeye hazırlanıyor.Öte yandan Beşiktaş yönetiminin bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki Boakye’nin listenin en üstünde yer aldığı belirtilirken yetenekli futbolcu 28 maçta 23 gol atma başarısı gösterdi.