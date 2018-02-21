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Beşiktaş'ta Talisca harekatı

Siyah-Beyazlılar, Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart sebebiyle Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşen Anderson Talisca için harekete geçti. TFF’ye iptal başvurusunda bulunan yönetim, yıldız futbolcuyu derbiye yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Beşiktaş'ta Talisca harekatı
Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Atiker Konyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca için resmi itirazda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’na bir dilekçe yollayan Siyah-Beyazlılar daha önceki benzer kararlardan örnek göstererek cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcunun cezasının kaldırılmasını talep etti. TFF’ye detaylı bir itiraz metni gönderen Beşiktaş Yönetimi’nin, bu hamleyle Sambacı’nın pazar günkü Fenerbahçe derbisinde görev yapmasını sağlamayı planlıyor.
 

"SÖYLEYECEK LAFLARIMIZ VAR"


Başkan Fikret Orman’ın, Bayern Münih’le oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından Anderson Talisca’nın kartı başta olmak üzere kulüp gündemiyle ilgili olarak bugün açıklamada bulunması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak hafta başında konuşan Başkan, “Her şey kamuoyunun ortasında gelişiyor. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Benim esas sorumluluğum Beşiktaş’tır. Türk sporuna hizmet etmek bir tek benim değil herkesin görevi. Ben baktığım tüm açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim” demişti.


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