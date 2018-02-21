Beşiktaş'ta Talisca harekatı

"SÖYLEYECEK LAFLARIMIZ VAR"

Erdinç Şahin

oynanan ve 1-1 sona erenmaçında kart görerek cezalı duruma düşeniçin resmi itirazda bulundu.’na bir dilekçe yollayan Siyah-Beyazlılar daha önceki benzer kararlardan örnek göstererek cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcunun cezasının kaldırılmasını talep etti. TFF’ye detaylı bir itiraz metni gönderen Beşiktaş Yönetimi’nin, bu hamleyle Sambacı’nın pazar günkü Fenerbahçe derbisinde görev yapmasını sağlamayı planlıyor.’ın,mücadelesinin ardından’nın kartı başta olmak üzere kulüp gündemiyle ilgili olarak bugün açıklamada bulunması bekleniyor.Konuyla ilgili olarak hafta başında konuşan Başkan, “Her şey kamuoyunun ortasında gelişiyor. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Benim esas sorumluluğum Beşiktaş’tır. Türk sporuna hizmet etmek bir tek benim değil herkesin görevi. Ben baktığım tüm açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim” demişti.