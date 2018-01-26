Beşiktaş'ta Talisca şoku

Beşiktaş - Kasımpaşa (Canlı anlatım)



TALISCA'NIN YERİNE VIDA OYUNA GİRDİ

Haber Merkezi

Beşiktaş - Kasımpaşa maçına attığı 2 golledamga vurdu.57. dakikada Beşiktaş'ın 2 golünü birden kaydeden Anderson Talisca, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Popov ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan ve acı içinde kıvranan Talisca, oyuna devam etmek istedi fakat 5 dakika sonra kendisini yere bıraktı.Sakatlanan Talisca yerine oyuna dahil olan isim yeni transfer Vida oldu. Tribünler kendisine destek tezahüratında bulundu.