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Beşiktaş'ta Talisca şoku

Kasımpaşa maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Talisca oyuna devam edemedi. Popov ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe alan yıldız futbolcu 57. dakikada yerini Vida'ya bıraktı

26 Ocak 2018, Cuma 21:45
Beşiktaş'ta Talisca şoku
Beşiktaş - Kasımpaşa maçına attığı 2 golle  Anderson Talisca damga vurdu.

Beşiktaş - Kasımpaşa (Canlı anlatım)Beşiktaş - Kasımpaşa (Canlı anlatım)


TALISCA'NIN YERİNE VIDA OYUNA GİRDİ


57. dakikada Beşiktaş'ın 2 golünü birden kaydeden Anderson Talisca, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Popov ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan ve acı içinde kıvranan Talisca, oyuna devam etmek istedi fakat 5 dakika sonra kendisini yere bıraktı.

Sakatlanan Talisca yerine oyuna dahil olan isim yeni transfer Vida oldu. Tribünler kendisine destek tezahüratında bulundu.
 


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