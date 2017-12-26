Beşiktaş'ta tarihi zirve!

CENK İÇİN RAKAMIN 25 MİLYON EUROYA ÇIKMASI BEKLENİYOR

DEMBA BA HAZIR KITA, İBRAHİMOVİC YOKLAMASI!..

Erdinç Şahin

Zirveninile oynanacak kupa maçından sonra yapılacağı,ikilisinin daha sonra Antalya'daki ikinci yarıya hazırlık kampında da bir araya geleecekleri belirtiliyor.Yapılacak görüşmede takımdan gönderilecekler ve takviye konusu karara bağlanacak.'ın Güneş'e öncekonusundaki son gelişmeleri ileteceği öğrenildi. Şu ana kadar Cenk için en yüksek fiyatı İngiltere'nintakımının teklif ettiği ve 20 milyon euro önerdiği ileri sürüldü. Orman'ın ise menajerlerden "3-5 milyon euro daha çıkabilirler" bilgisini aldığı ve bu nedenle kesin yanıt vermediği belirtildi.Everton'ın veya bir başka kulübün 25 milyon euroya çıkması halindegidişinede kabul etmesi halinde onay verilecek.Beşiktaş'ın eski golcüsü'nın da gelmek için yönetimden haber beklediği biliniyor.Çin kulübüyle 6 aylık daha anlaşması bulunan Demba Ba'nın teklif alması halinde bonservisini kendisinin alacağı ve "Sakat, oynayamaz" iddiaları nedeniyle maç başına ücret talep edeceği öğrenildi.Bu aradaayrılması beklenen İsveçliiçin ise menajerler aracılığı ile bir yoklama yapıldığı ortaya çıktı. Eğer anlaşma sağlanırsa 36 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralanacak.Takımla ilişkisi kesilmesi beklenen ve kendilerinden kulüp bulmaları istenen oyuncular iseDHA