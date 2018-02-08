Beşiktaş'ta tehlike çanları: Ömrü 1,5 yıl

GENÇLİK AŞISI

GURBETÇİLERE TAKİP

Erdinç Şahin

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre;’tabir hayli ilerleyen kadroya’a kadar ömür biçildi. Kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak transfer planlamasına göre siyah-beyazlılar öncelikle’nın yerlerine genç oyuncular alacak, forvete de bir takviye yapılacak.Son yıllarda yeni sezon transfer çalışmalarına aylar öncesinden başlayan ve birçok başarılı hamle gerçekleştirenyine erkenden düğmeye bastı.Hem yönetim hem de teknik heyetin uzun analizleri sonrasında yaşı bir hayli ilerleyen mevcut takıma 1.5 senelik ömür biçildi. 2019’da takımdaki tecrübeli isimlerin büyük çoğunluğunun sözleşmelerinin bitecek olması sebebiyle siyah-beyazlılar kendi bünyesine adeta gençlik aşısı vuracak.Kısa, orta ve uzun vadede geçerli olmak üzere bir planlama yapan yönetim öncelikle Atiba, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma’nın alternatiflerini kadroya katacak. Yaz transfer döneminin rotasını şimdiden çizen Beşiktaş Transfer Komitesi; sağ bek, kanat, orta saha ve forvet hattını tazelemek için çalışmalara başladı. Hem mevcut kadronun istikrarını sürdürmek hem de 1.5 sene sonraki yenilenmiş Beşiktaş’ı oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar bu projenin ardından maddi olarak da rahat nefes alacak. Sezon sonunda UEFA’nın mali kriterlerinden kurtulacak olan Beşiktaş, yine aynı mali disiplin içerisinde yoluna devam edecek.Takımdaki tecrübeli isimlerin yerlerini genç oyunculara bırakacak olması nedeniyle, yönetim oyuncu ücretlerini de ciddi ölçüde düşürmüş olacak. Cyle Larin gibi yetenekleri araştırmaya devam ederek, 1,5 sene sonra çok farklı bir Beşiktaş’ı vitrine çıkaracak olan siyah-beyazlılar bu kapsamda genç gurbetçileri de transfer radarına alacak.