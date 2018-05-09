Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı!

FORVET VE ORTA SAHA TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMA

Erdinç Şahin

transfer sezonu şimdiden açıldı... Siyah-Beyazlı kulüp, teknik direktörmaçı sonrası takımla yoluna devam edeceğini açıklamasının ardından gelecek sezon için kolları sıvadı.Tecrübeli teknik adam ile Kayserispor maçının ardından bir araya gelen yönetim transfer için düğmeye bastı.ya uçtu.ikilisinin özellikle forvet ve orta transferi için çalışmalarda bulunacağı öğrenildi.bu sezon gol yollarında Negredo ve Love'dan beklenen verimi alamadı.Beşiktaş Başkanı'nın ayrıca Londra'da okuyan kızını da ziyaret edeceği bildirildi.