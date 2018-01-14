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Beşiktaş'ta üniversiteli genç kız balkondan düşerek öldü

İstanbul Beşiktaş'ta 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, babaannesiyle birlikte kaldığı 6'ncı kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

14 Ocak 2018, Pazar 09:45
Beşiktaş'ta üniversiteli genç kız balkondan düşerek öldü
İstanbul Beşiktaş'ta dün akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden üniversite öğrencisi Hazal Akyürek (20), sabah saat 03:45 sıralarında babaannesiyle birlikte yaşadığı, Akatlar Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Yaklaşık 15 dakika sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin penceresinden düştü.
 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ


Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altıncı kattan beton zemine düştüğü belirlenen Hazal Akyürek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayın intihar mı yoksa düşme mi olduğunu araştırıyor.


 

1,5 YILDIR BABAANNESİNİN YANINDA


Ailesinin İzmit’te yaşadığı öğrenilen Akyürek’in yaklaşık 1.5 yıldır üniversite öğrenimi için babaannesinin yanında kaldığı öğrenildi.


 

’BURADA OKUYOR. AİLESİ İZMİT’TE’


Sitenin görevlisi Kadir Aydoğan, Hazal Akyürek’in eğitimi nedeniyle 1.5 yıl önce binaya geldiğini ve babaannesinin yanında kaldığını belirtti. Aydoğan, "Apartman görevlisiyim, her halde bunalıma girmiş. Yeni geldi zaten. Okuyor kendisi. 20 yaşında. Babaannesinde kalıyordu. karşısında da dayısı kalıyordu. 1.5 senedir burada kalıyordu. babası annesi İzmit’te oturuyor. Bu, burada okuyor. Aileye telefon ettiler gelecekler. Cenaze aşağıda sığınakta savcıyı bekliyoruz" dedi.

Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)
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